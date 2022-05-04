ФК «Шахтер» получил место в групповом этапе Лиги чемпионов

ФК «Шахтер» прошел в групповой этап Лиги Чемпионов 2022/2023. Об этом пишет Tribuna.com.



Выход донецкого клуба в Лигу стал возможен благодаря отстранению российских команд от еврокубков и проходу ФК «Ливерпуль» в финал турнира.



Ранее «Ливерпуль» повторно обыграл в полуфинале «Вильярреал» (3:2).



Регламент Лиги Чемпионов предполагает, что в случае если победитель Лиги Чемпионов квалифицируется в турнир через внутренний чемпионат, образуется вакантное место. И в этом случае право сыграть в групповом этапе туринира получает чемпион 11-й ассоциации.

Отстранение российских команд от чемпионата позволило 11-ой ассоциации получить прямую путевку в групповой этап, и в этом случае место в группе должен получить чемпион 12-й ассоциации. На этой позиции находится Украина.

По решению УПЛ ФК «Шахтер» занял первое место в сезоне 2021/22. Формально ФК «Шахтер» может принять участие в групповом этапе Лиги Чемпионов.