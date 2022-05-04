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В ходе обстрела Львовской области пострадали двое, 250 тысяч человек – без электроснабжения

04 мая 2022, 11:40

В ходе обстрела Львовской области пострадали двое, 250 тысяч человек – без электроснабжения

В результате ракетного обстрела Львовской области россиянами во вторник вечером пострадало два человека, ракетами было повреждено 3 электростанции. Около 250 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«По предварительной информации, из шести крылатых ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – в электрическую подстанцию в Закарпатье. К счастью, погибших во Львовской области нет. Есть двое пострадавших, они находились неподалеку от взрывов. Состояние – легкое. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

По его словам, у 58-летнего пострадавшего тупая травма грудной клетки. Мужчина из Закарпатской области работает водителем. У 24-летнего парня минно-взрывные осколочные ранения левого бедра и левой руки. Ему провели операцию и удалили часть осколков, однако нужна еще как минимум одна операция, чтобы удалить осколки на других участках.

Удары по электрическим подстанциям во Львове были критическими. На сегодняшний день есть задержка в движении поездов, но частично движение уже возобновлено.

Глава Львовской ОВА уточнил, что по состоянию на утро 4 мая 630 домохозяйств все еще остаются без электроэнергии. В данный момент ведется работа по ликвидации последствий удара.

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