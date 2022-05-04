«Метинвест» консервирует Авдеевский коксохим

Группа «Метинвест» начала консервацию Авдеевского коксохимического завода и минимизирует количество персонала, работающего на промышленных площадках завода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



«Все, кто может выполнять работу дистанционно, были переведены на удаленный режим еще в начале марта. Однако продолжают работать специалисты, обеспечивающие сохранность промышленных мощностей АКХЗ в период военных действий. Большинство из них, к сожалению, оказались 3 мая под вражеским обстрелом после рабочей смены», - говорится в сообщении.



Сейчас на заводе действуют семь укрытий, способных разместить 2,5 тысяч человек. Укрытия снабжены генераторами, медикаментами, питьевой водой и продуктами питания в объеме, достаточном для длительного пребывания.



«Несмотря на сложную логистику и вражеские обстрелы, группа "Метинвест" готова вывозить всех сотрудников и членов их семей, желающих покинуть опасное место», - указали в компании.

Масштабные обстрелы Авдеевки продолжаются несколько недель. В городе нет воды, периодически из-за боевых действий пропадает свет и газ.



Вчера в результате прямого попадания в пассажирский транспорт 10 сотрудников завода погибли, около 20 – получили тяжелые ранения.



АКХЗ - крупнейший коксохимический завод Европы, основной производитель кокса в Украине.



АКХЗ входит в группу «Метинвест», основными акционерами которой являются ЧАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (23,76%).