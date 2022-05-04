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Зеленский против замораживания конфликта с Россией

04 мая 2022, 12:45

Зеленский против замораживания конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против замораживания конфликта с Россией. Об этом рассказал во время сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

Говоря о возможном прекращении огня, сказал, что «это не означает, что российские войска будут стоять, где находятся сейчас. Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт».

Он подчеркнул, что Украина больше не согласится на договоренности, подобные минским.

«Я против, такого документа точно не будет. Мы не выходили из «Минска», из него вышла 24 февраля Россия. Они вышли и больше в такое болото Украина точно не пойдет», - сказал он.

Зеленский также рассказал о трех этапах ведения войны и отметил, что на первом Украина остановила продвижение оккупантов вперед.

«Второй этап – максимально сделать так, чтобы Россия отошла с нашей территории. Сейчас мы на втором этапе. Третий этап – восстановить максимально территориальную целостность», - заявил он.

Вместе с тем, по словам Зеленского, он не видит желания РФ добиться прекращения огня.

Он отметил, что группы общаются на уровне переговорщиков, но сам он в такие договоренности не верит.

«Важно говорить, но пока лично президент РФ официально не скажет, а не вижу веса в таких договоренностях», - сказал Зеленский.

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