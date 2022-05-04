Стало известно возможное местонахождение депортированных в РФ мариупольцев

Триста мариупольцев депортированных во Владивосток поселили в поселке Врангеля. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, украинцев поселили в здание по уровню «что-то среднее между гостиницей и общежитием».



Отдельно отмечается, что денег мариупольцам не выдают, а потому и возможности выйти на связь у депортированных нет.



«Вещами не обеспечивают, кормят трехкратно, о качестве речь не идет. Документов у людей нет, идёт процедура оформления. Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры по оформлению и провести дальнейшее переселение в другие города. Относительно работы – исключительно из предложенного. Низкокалифицированный и низкооплачиваемый труд», - пишет Петр Андрющенко.



Россияне заверяют мариупольцев, что отказаться от статуса «укрытие от войны» можно якобы в любое время.