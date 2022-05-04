Эвакуация из Луганской области: Из Попасной и Рубежного невозможно вывезти людей

В Луганской области ухудшается ситуация – эвакуация из Рубежного и Попасной пока невозможна. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Желающих уехать сотни, но из-за плотности обстрелов эвакуация оттуда невозможна», - подчеркнул Гайдай.



Он также отметил, что в Луганской области до сих пор остаются около 50 тысяч жителей.



В тоже время желающих выезжать из Лисичанска и Северодонецка почти нет: снова удалось эвакуировать только 29 человек. В Северодонецке осталось еще 10% населения.



Вместе с тем заявок на получение гумпомощи стабильно много: еду, лекарства и средства гигиены по бомбоубежищам развозят полицейские, спасатели и волонтеры.