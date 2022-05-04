В Мариупольском горсовете показали как оккупанты готовят город к празднованию дня победы

Оккупанты продолжают подготовку к параду в Мриуполе, разбирать завалы после обстрелов. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.





По его словам, уборка проходит и возле Мариупольского драмтеатра, разрушенного в апреле. Работы проводят сами мариупольцы за еду. Петр Андрющенко отмечает, что это «лучшая иллюстрация «победы» оккупантов».

Ранее, напомним, Петр Андрющенко опубликовал информацию о возможном местонахождении 300 мариупольцев депортированных во Владивосток. По его данным, украинцев поселили в поселке Врангеля.