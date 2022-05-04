Оккупанты набрали в «мэрию» Бердянска дворников, кладовщиков, уборщиков и слесарей

В Бердянске на сторону оккупантов не перешел ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на информацию городских властей.



«Ни один из руководителей городских властей не работает в так называемой "мэрии города". Фейковая "новая власть" состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля"», — говорится в сообщении.



При этом отмечается, что депутаты городского совета, при невозможности работать сессионно и принимать решения, работают как волонтеры.



«Мы знаем, чем занимается каждый представитель бердянской власти. У нас по большинству из них вопросов нет. Неизвестно, чем занимается только один депутат городского совета от ОПЗЖ. Оценку его действиям предоставят соответствующие органы», — заявили в Бердянском горсовете.