Нужно готовиться к длительной войне: Арестович — о новой тактике России

Российские оккупанты пытаются устроить затяжную войну, истощить ресурсы Украины и дискредитировать ее в глазах западных партнеров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире 24 канала.



«Все ждали, что наступление на Донбассе будет внезапным и большим, но этого не произошло. Они просто бросают силы по частям, что есть с военной точки зрения глупостью. Для чего? Они хотят истощения наших сил. Они не хотят, чтобы мы успели накопить западное оружие в количестве, которое позволит нам перейти в наступление. Они постоянно атакуют и мы тратим западную помощь», — сказал Арестович.



По его словам, россияне намерены перейти к тактике волн и добавить направления наступления. И здесь вопрос, что победит: российские попытки подтянуть резервы или западное оружие, которое поможет ВСУ перейти в наступление.



«А тут все неоднозначно. Именно на это рассчитывает РФ, что сколько бы нам ни поступало западной помощи, мы не могли пойти в контрнаступление. Тогда это будет означать, что конфликт затягивается, Украина проседает экономически, западная помощь не срабатывает», — говорит советник главы Офиса президента Украины.



Он отметил, что Россия хочет дискредитировать Украину в глазах Запада и создать видимость, что украинцы не могут победить.



«Расчет на то, что на Западе начнутся дискуссии: "мы помогаем, а ничего не меняется". Я думаю, что этого не будет, что ленд-лиз все равно одержит победу. Но такие попытки могут занять месяцы, поэтому надо готовиться, что конфликт будет долгим и длительным», — подчеркнул Арестович.