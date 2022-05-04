Прокурору на Луганщине сообщили о подозрении в госизмене

Прокурору окружной прокуратуры в Луганской области сообщено о подозрении в госизмене из-за его сотрудничества с российскими оккупационными силами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«По данным следствия, подозреваемый намеренно вступил в преступный сговор с представителями так называемой "ЛНР" оккупационной администрации РФ. Он оказывал им помощь в создании и организации работы "прокуратуры Беловодского района ЛНР"», — говорится в сообщении.



Как отмечается, в дальнейшем подозреваемый занял должность прокурора в этом незаконно созданном органе.



В результате мужчину подозревают в госизмене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).