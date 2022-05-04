Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания расширила санкции против России, в ограничительный список внесли несколько компаний, в том числе СМИ, и физических лиц. Об этом говорится в сообщении британского МИД, передает РБК.



«В число тех, против кого вводятся санкции, входят влиятельные лица на "Первом канале" — крупнейшем государственном канале в России. Среди тех, на кого наложены санкции, — военные корреспонденты, работающие в составе российских войск в Украине», — говорится в сообщении.



Под действие новых санкций попали:



- Михаил Леонтьев, ведущий программы «Однако» на «Первом канале», вице-президент «Роснефти»;

- Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на ВГТРК,

- Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;

- Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды»;

- Брайан Макдоналд, по данным британского МИДа, глава англоязычной редакции RT;

- Максим Орешкин, глава совета директоров «Первого канала», помощник президента по экономическим вопросам;

- Николай Панков, замминистра обороны;

- Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка;

- Михаил Задорнов, бывший министр финансов, председатель правления банка «Открытие»;

- Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны;

ВГТРК, российская государственная медиакомпания;

- South Front — англоязычное онлайн-издание, InfoRos («Инфорос») — онлайн-информационное агентство;

- SCF (Strategic Culture Foundation), зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание;

- КамАЗ, производитель грузовых автомобилей.

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