Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Великобритания ввела новые санкции против России

04 мая 2022, 21:24

Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания расширила санкции против России, в ограничительный список внесли несколько компаний, в том числе СМИ, и физических лиц. Об этом говорится в сообщении британского МИД, передает РБК.

«В число тех, против кого вводятся санкции, входят влиятельные лица на "Первом канале" — крупнейшем государственном канале в России. Среди тех, на кого наложены санкции, — военные корреспонденты, работающие в составе российских войск в Украине», — говорится в сообщении.

Под действие новых санкций попали:

- Михаил Леонтьев, ведущий программы «Однако» на «Первом канале», вице-президент «Роснефти»;
- Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на ВГТРК,
- Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;
- Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды»;
- Брайан Макдоналд, по данным британского МИДа, глава англоязычной редакции RT;
- Максим Орешкин, глава совета директоров «Первого канала», помощник президента по экономическим вопросам;
- Николай Панков, замминистра обороны;
- Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка;
- Михаил Задорнов, бывший министр финансов, председатель правления банка «Открытие»;
- Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны;
ВГТРК, российская государственная медиакомпания;
- South Front — англоязычное онлайн-издание, InfoRos («Инфорос») — онлайн-информационное агентство;
- SCF (Strategic Culture Foundation), зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание;
- КамАЗ, производитель грузовых автомобилей.

Читайте также:

В Великобритании подтвердили право Украины атаковать Россию оружием стран Запада 

Еще по теме

Места
Великобритания
Прочее
санкции против России

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:56
Оккупанты набрали в «мэрию» Бердянска дворников, кладовщиков, уборщиков и слесарей
16:52
В Славянском районе несколько населенных пунктов - без электричества
16:17
Главный раввин РФ предлагает Лаврову извиниться за оскорбление в адрес еврейского народа
15:26
Войска РФ прорвались на територрию завода «Азовсталь» - СМИ
15:16
«ДНР»: В ходе обстрела погиб житель Ясиноватой, в Донецке пострадали 10 человек
13:27
Стало известно возможное местонахождение депортированных в РФ мариупольцев
10:29
Несколько микрорайонов Славянска обстреляны войсками РФ
08:55
В Лисичанске обстрелами уничтожено здание диспансера. Его построили бельгийцы более 100 лет назад
08:41
Оккупанты вывезли с захваченной территории треть запасов зерна
23:59
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
22:32
Российский пропагандист Соловьев приехал в Мариуполь
19:13
Мобилизованные жители ОРДЛО призывают земляков не вступать в армию оккупантов
17:14
Ситуация в оккупированной Кременной: У жителей забирают телефоны, есть задержанные
16:53
Ситуация для ВСУ в Луганской области улучшится через две недели — Гайдай
16:12
Не отпускают и кормят раз в день. Стали известны условия, в которых «ДНР» удерживает эвакуированных мариупольцев
все новости
22:30
Зеленский попросил генсека ООН содействовать эвакуации раненых с «Азовстали»
22:14
Погиб журналист Александр Махов. Он родом из Луганщины, пошел воевать в ВСУ после начала войны
21:38
Сегодня на Донетчине погибли два мирных жителя, еще 11 ранены
21:24
Великобритания ввела новые санкции против России
20:58
Обстрел Днепра: Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре
20:32
В Днепре слышны взрывы, россияне обстреляли центр города
19:57
Власть имеет связь с защитниками Мариуполя, россияне — на территории «Азовстали» — Арахамия
19:37
Минобороны: Россияне штурмуют «Азовсталь» при поддержке авиации
18:59
Прокурору на Луганщине сообщили о подозрении в госизмене
18:42
Нужно готовиться к длительной войне: Арестович — о новой тактике России
17:56
Оккупанты набрали в «мэрию» Бердянска дворников, кладовщиков, уборщиков и слесарей
17:35
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, повреждено несколько десятков жилых домов
16:52
В Славянском районе несколько населенных пунктов - без электричества
16:39
АР: В результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек
16:17
Главный раввин РФ предлагает Лаврову извиниться за оскорбление в адрес еврейского народа
все новости
ВИДЕО
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
03 мая, 23:59
Эвакуированные с «Азовстали» мирные жители прибыли в Запорожье
03 мая, 17:28
«Выживаем из последних сил». Ситуация в Мариуполе ►
03 мая, 11:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция