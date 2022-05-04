Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания расширила санкции против России, в ограничительный список внесли несколько компаний, в том числе СМИ, и физических лиц. Об этом говорится в сообщении британского МИД, передает РБК.
«В число тех, против кого вводятся санкции, входят влиятельные лица на "Первом канале" — крупнейшем государственном канале в России. Среди тех, на кого наложены санкции, — военные корреспонденты, работающие в составе российских войск в Украине», — говорится в сообщении.
Под действие новых санкций попали:
- Михаил Леонтьев, ведущий программы «Однако» на «Первом канале», вице-президент «Роснефти»;
- Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на ВГТРК,
- Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;
- Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды»;
- Брайан Макдоналд, по данным британского МИДа, глава англоязычной редакции RT;
- Максим Орешкин, глава совета директоров «Первого канала», помощник президента по экономическим вопросам;
- Николай Панков, замминистра обороны;
- Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка;
- Михаил Задорнов, бывший министр финансов, председатель правления банка «Открытие»;
- Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны;
ВГТРК, российская государственная медиакомпания;
- South Front — англоязычное онлайн-издание, InfoRos («Инфорос») — онлайн-информационное агентство;
- SCF (Strategic Culture Foundation), зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание;
- КамАЗ, производитель грузовых автомобилей.