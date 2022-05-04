Зеленский попросил генсека ООН содействовать эвакуации раненых с «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в вывозе из «Азовстали» всех раненых. Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.



Президент поблагодарил Гуттериша за помощь в эвакуации украинских граждан с территории завода «Азовсталь».



«Под угрозой — жизнь остающихся там людей. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении», — сказал Зеленский в ходе телефонного разговора с Гутерришем в среду.



Президент проинформировал генсека ООН об успешном проведении первого этапа эвакуации, во время которого из «Азовстали» удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение продолжающейся эвакуационной операции.



Зеленский также поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста за то, что они «продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах».