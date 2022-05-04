Идут тяжелые кровопролитные бои: Командир «Азова» — о ситуации на «Азовстали»

Войска оккупантов уже второй день находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, там ведутся тяжелые бои. Об этом сказал командир полка «Азов» Денис Прокопенко в своем видеообращении 4 мая.



Он отметил, что Мариупольский гарнизон держит круговую оборону с 25 апреля.



«Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прикладывают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона "Мариуполь", наши солдаты этого заслуживают. Ситуация крайне сложная, но мы продолжаем выполнять приказ — держать оборону», — заявил командир «Азова».