Россияне бомбят Марьинку фосфорными боеприпасами — глава ОВА

Российские захватчики сбрасывают на Марьинку и Марьинский район Донетчины фосфорные боеприпасы. Об этом сказал вечером 4 мая в эфире телемарафона глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Есть подтверждения, что фосфорные боеприпасы применяются по Марьинскому направлению, непосредственно по городу Марьинке и Марьинскому району», — сказал Кириленко.



Он отметил, что фосфорные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями, на территории Донетчины россияне применяют не впервые, но каждый из этих фактов зафиксирован и будет приобщен как доказательство к материалам уголовного производства.



Также глава ОВА сообщил, что сейчас жестокие бои идут на Лиманском направлении, украинские защитники удерживают позиции.



«Враг не меняет свою тактику — уничтожать, стирать с лица земли жилые районы, кварталы, чтобы не было возможности украинским Вооруженным Силам делать укрепления, держать позиции и в дальнейшем переходить в наступление», — добавил Кириленко.