Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россияне бомбят Марьинку фосфорными боеприпасами — глава ОВА

04 мая 2022, 23:38

Россияне бомбят Марьинку фосфорными боеприпасами — глава ОВА

Российские захватчики сбрасывают на Марьинку и Марьинский район Донетчины фосфорные боеприпасы. Об этом сказал вечером 4 мая в эфире телемарафона глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«Есть подтверждения, что фосфорные боеприпасы применяются по Марьинскому направлению, непосредственно по городу Марьинке и Марьинскому району», — сказал Кириленко.

Он отметил, что фосфорные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями, на территории Донетчины россияне применяют не впервые, но каждый из этих фактов зафиксирован и будет приобщен как доказательство к материалам уголовного производства.

Также глава ОВА сообщил, что сейчас жестокие бои идут на Лиманском направлении, украинские защитники удерживают позиции.

«Враг не меняет свою тактику — уничтожать, стирать с лица земли жилые районы, кварталы, чтобы не было возможности украинским Вооруженным Силам делать укрепления, держать позиции и в дальнейшем переходить в наступление», — добавил Кириленко.

Еще по теме

Места
Марьинка
Прочее
Война Фосфорные боеприпасы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:39
Россияне прорвались на «Азовсталь», обстрелян Славянск. Дайджест НД за день ►
17:56
Оккупанты набрали в «мэрию» Бердянска дворников, кладовщиков, уборщиков и слесарей
16:52
В Славянском районе несколько населенных пунктов - без электричества
16:17
Главный раввин РФ предлагает Лаврову извиниться за оскорбление в адрес еврейского народа
15:26
Войска РФ прорвались на територрию завода «Азовсталь» - СМИ
15:16
«ДНР»: В ходе обстрела погиб житель Ясиноватой, в Донецке пострадали 10 человек
13:27
Стало известно возможное местонахождение депортированных в РФ мариупольцев
10:29
Несколько микрорайонов Славянска обстреляны войсками РФ
08:55
В Лисичанске обстрелами уничтожено здание диспансера. Его построили бельгийцы более 100 лет назад
08:41
Оккупанты вывезли с захваченной территории треть запасов зерна
23:59
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
22:32
Российский пропагандист Соловьев приехал в Мариуполь
19:13
Мобилизованные жители ОРДЛО призывают земляков не вступать в армию оккупантов
17:14
Ситуация в оккупированной Кременной: У жителей забирают телефоны, есть задержанные
16:53
Ситуация для ВСУ в Луганской области улучшится через две недели — Гайдай
все новости
00:31
Эвакуированные по мариупольскому коридору 344 человека прибыли в Запорожье
23:39
Россияне прорвались на «Азовсталь», обстрелян Славянск. Дайджест НД за день ►
23:38
Россияне бомбят Марьинку фосфорными боеприпасами — глава ОВА
23:14
Идут тяжелые кровопролитные бои: Командир «Азова» — о ситуации на «Азовстали»
22:58
Почти 100 выстрелов за день: Россияне обстреляли пограничные районы Черниговской и Сумской областей
22:30
Зеленский попросил генсека ООН содействовать эвакуации раненых с «Азовстали»
22:14
Погиб журналист Александр Махов. Он родом из Луганщины, пошел воевать в ВСУ после начала войны
21:38
Сегодня на Донетчине погибли два мирных жителя, еще 11 ранены
21:24
Великобритания ввела новые санкции против России
20:58
Обстрел Днепра: Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре
20:32
В Днепре слышны взрывы, россияне обстреляли центр города
19:57
Власть имеет связь с защитниками Мариуполя, россияне — на территории «Азовстали» — Арахамия
19:37
Минобороны: Россияне штурмуют «Азовсталь» при поддержке авиации
18:59
Прокурору на Луганщине сообщили о подозрении в госизмене
18:42
Нужно готовиться к длительной войне: Арестович — о новой тактике России
все новости
ВИДЕО
Россияне прорвались на «Азовсталь», обстрелян Славянск. Дайджест НД за день ►
04 мая, 23:39
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
03 мая, 23:59
Эвакуированные с «Азовстали» мирные жители прибыли в Запорожье
03 мая, 17:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция