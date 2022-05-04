Россияне прорвались на «Азовсталь», обстрелян Славянск. Дайджест НД за день ►

Это ежедневный дайджест «Новостей Донбасса» о происходящем в регионе и Украине. Сегодня в выпуске:
- Российские военные атакуют все больше городов севера Донецкой области. Обстреляны Славянск и Святогорск, в городах нет света и связи.
- Авдеевский коксохимический завод после ряда обстрелов запустил процесс консервации.
- Связь с украинскими военными на комбинате «Азовсталь» пропала. Из различных источников появляется информация о прорыве оккупантами обороны комбината.
- Незаконно депортированных мариупольцев нашли во Владивостоке. Россия оставила людей без средств к существованию.
- Кремль поставил своего «смотрящего» за оккупированным Мариуполем и готовит город к проведению парада на 9 мая.
- В Луганской области заканчивается провизия. Оккупанты продолжают сжигать украинское зерно.
- В Макеевке горит нефтебаза, оккупанты не могут потушить пожар.