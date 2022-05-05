Совбез ООН рассмотрит в четверг ситуацию в Украине

Совет безопасности ООН проведет заседание в четверг по Украине на котором обсудит проблемы защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в условиях российской агрессии. Об этом сообщает Укринформ.



Этот вопрос будет рассматриваться в рамках недавно принятой Совбезом повестки дня «Поддержание мира и безопасности Украины».



Доклад будут делать генсек Антониу Гутерреш или его заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло (если Гутерреш не успеет прибыть в Нью-Йорк из командировки по странам Африки), заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.



Украина приглашена к участию в заседании. Ожидается выступление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.



Рассмотрение украинского вопроса инициировали Соединенные Штаты как страна, председательствующая в Совете безопасности в мае.



Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).



Ранее постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что война России против Украины относится к приоритетным темам в работе Совета Безопасности в мае.