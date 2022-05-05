«Укрзализныця» назначила один эвакуационный рейс с Донбасса

«Укрзализныця» назначила дополнительно только один эвакуационный рейс на четверг, 5 мая. Об этом сообщила пресс-служба национального железнодорожного перевозчика.



Эвакуационный поезд №234/233 должен отправиться из Покровска во Львов в 16:30.



В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.



Отметим, что российские военные нанесли несколько ракетных ударов по территории Украины из-за чего задерживается ряд рейсов.