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Более 40 поездов опаздывают в Украине

05 мая 2022, 08:21

Более 40 поездов опаздывают в Украине

46 поездов в Украине идут с опозданием от одного до одиннадцати часов. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, речь идет об опоздании следующих поездов:
№150 Черновцы - Полтава (+11:13 ч);
№60 Чоп - Киев (+10:22 ч);
№25 Рахов — Одесса (+9:42 часа);
№5 Ивано-Франковск — Запорожье (+9:41);
№120 Львов — Запорожье (+9:32 час);
№1 Ивано-Франковск - Харьков (+8:41);
№232 Львов — Днепр (+7:22 ч);
№42 Львов — Днепр (+7:14 час);
№45 Ужгород - Лозовая (+6:51 час);
№749 Киев - Ивано-Франковск (+6:48 ч);
№37 Ужгород — Одесса (+5:55 час);
№56 Рахов - Киев (+5:37 час);
№145 Львов - Ужгород (+5:33 час);
№12 Львов — Одесса (+5:30 час);
№86 Львов — Запорожье (+4:57 час);
№30 Ужгород - Киев (+4:49 час);
№96 Рахов - Киев (+4:42 ч);
№43 Ивано-Франковск — Киев (+4:40 час);
№13 Киев - Солотвино (+3:59 ч);
№50 Трускавец - Киев (+3:42 ч);
№8 Черновцы - Киев (+3:38 ч);
№136 Белгород-Днестровский — Черновцы (+3:36 час);
№14 Солотвино — Киев (+3:14 ч);
№4 Запорожье - Львов (+3:10 час);
№18 Львов — Харьков (+3:07 час);
№82 Ужгород - Киев (+3 часа);
№8 Одесса — Харьков (+2:21 час);
№92 Харьков — Одесса (+2:13 час);
№7 Киев — Черновцы (+2:08 час);
№49 Киев - Трускавец (+1:57 час);
№54 Одесса — Днепр (+1:56 час);
№87 Запорожье - Ковель (+1:49 ч);
№85 Запорожье - Львов (+1:45 час);
№58 Ворохта - Киев (+1:30 час);
№38 Запорожье - Львов (+1:27 ч);
№21 Харьков - Трускавец (+1:20 час);
№11 Одесса — Львов (+1:19 час);
№81 Киев — Ужгород (+1:17 час);
№38 Одесса — Ужгород (+1:16 час);
№106 Одесса — Киев (+1:14 ч);
№129 Кременчуг - Ивано-Франковск (+1:12 ч);
№105 Киев — Одесса (1:10 час);
№710 Львов - Дарница (+5 ч);
№705 Киев - Перемышль (+1 час);
№716 Перемышль — Киев (+4 часа);
№774 Львов — Дарница (+4 часа).

Отметим, что накануне российские военные нанесли несколько ракетных ударов по территории Украины из-за чего задерживаются рейсы.

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