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Моряк из Сватово второй раз попал в российский плен

05 мая 2022, 09:15

Моряк из Сватово второй раз попал в российский плен

Сотрудник ГСЧС Сватово Евгений Семидоцкий вторично попал в плен россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военной администрации.

«Сегодня стало известно, что Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года», - говорится в сообщении.

В Сватово он работал в пожарно-спасательном отряде, оставался в населенном пункте до последнего, отметили в ОВА.

Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира «Яны Капу», захваченных вблизи Керченского пролива российскими силовиками в ноябре 2018 года и удерживаемых в России.

В Украину он вернулся 7 сентября 2019 года, когда между Украиной и РФ произошел масштабный обмен пленными.

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