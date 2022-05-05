Моряк из Сватово второй раз попал в российский плен

Сотрудник ГСЧС Сватово Евгений Семидоцкий вторично попал в плен россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военной администрации.
«Сегодня стало известно, что Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года», - говорится в сообщении.
В Сватово он работал в пожарно-спасательном отряде, оставался в населенном пункте до последнего, отметили в ОВА.
Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира «Яны Капу», захваченных вблизи Керченского пролива российскими силовиками в ноябре 2018 года и удерживаемых в России.
В Украину он вернулся 7 сентября 2019 года, когда между Украиной и РФ произошел масштабный обмен пленными.