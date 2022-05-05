Пентагон: В Мариуполе остаются около 2 000 российских военных

По данным Министерства обороны США в Мариуполе остаются около 2 000 российских военных. Остальные пытаются продвигаться на север. Об этом сообщает СNN со ссылкой на свой источник в ведомстве.



По словам высокопоставленного представителя Пентагона, в Мариуполе находится эквивалент двух российских батальонных тактических групп (БТГ) - это около 2 000 военных.



При этом порядка 10 БТГ, которые ранее штурмовали город, пытаются продвинуться на север, но пока остановились к югу от Большой Новоселки. В Пентагоне полагают, что с целью создания лучших оборонительных позиций или для перегруппировки.



Представитель Пентагона добавил, что оставшиеся силы в Мариуполе и его окрестностях, могут включать в себя некоторых нерусских боевиков, в том числе чеченцев.