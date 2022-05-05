Ситуация на «Азовстали» в Мариуполе: третий день продолжается активный штурм оккупантов

Российские войска прорвались на территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Третий день там продолжаются активные бои. Об этом в комментарии «Громадському» рассказал заместитель командира полка «Азов», капитан Святослав Паламарь.



По его словам, эвакуация не происходит, нет и режима тишины. Также Паламар опроверг заявление Дмитрия Пескова о том, что украинские бойцы якобы держат гражданских людей в заложниках и требуют их обменять на еду и лекарства.



Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин также подтвердил, что штурм продолжается: «Максимально штурмуют по периметру и пытаются выйти на новые рубежи».



Штурм «Азовстали» начался 3 мая. Войска РФ нанесли по нему удары тяжелой артиллерии, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта.