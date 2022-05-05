Раздражение осталось в прошлом – офис Штайнмайера о его разговоре с Зеленским

Президенты Украины Владимир Зеленский и ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам телефонного разговора в четверг договорились поддерживать тесный контакт. Об это говорится
в сообщении офиса Штайнмайера.
«Оба президента охарактеризовали разговор как "очень важный и очень хороший". Раздражение осталось в прошлом», – отмечается в релизе по итогам разговора.
Deutsche Welle со ссылкой на Офис Штайнмайер также указало, что спор по поводу визита президента Германии был улажен.
Украинский президент, в свою очередь, охарактеризовал разговор со Штайнмайером, как «добрый и конструктивный».
«Поблагодарил за мощную поддержку Украины. Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ. Сообщил о ситуации на фронте, критическом положении дел в Мариуполе», - написал
Зеленский в Twitter.