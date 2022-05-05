СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука

CБУ задержала одного из лидеров движения «Украинский выбор», возглавляемого Виктором Медведчуком, за подготовку к свержению государственного строя в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, задержанный разработал "концепцию народовластия", которая предусматривала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и смещение госграницы.



«Эти идеи распространяли через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций», - сказал он.



По данным следствия, в 2014 году злоумышленник обращался к администрации президента РФ относительно личного приема для доклада о подготовке мероприятий по подрывной деятельности в Украине.



«Во время обысков по месту проживания злоумышленника правоохранители выявили документацию и печати общественных организаций, запрещенную символику, письмо из администрации президента РФ о полученном обращении, компьютерную технику, средства связи и черновые записи с доказательствами преступных действий», - рассказал спикер украинской спецслужбы.



В сообщении СБУ не указывается имя задержанного, однако источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что речь идет об Александре Тарнашинском.