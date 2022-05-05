В Украину с начала полномасштабной войны вернули 324 украинских пленных

С начала полномасштабной войны России против Украины стороны провели девять обменов пленными, в ходе которых удалось освободить 324 человека. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В ведомстве напоминают, что при наличии информации о незаконном лишении граждан Украины или их попадании в плен, следует обращаться на горячую линию: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01; электронный ящик: [email protected].



Во время обмена 30 апреля украинской стороне удалось освободить 14 человек - 7 военнослужащих и 7 гражданских.