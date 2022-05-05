«Азов»: Оккупанты все еще остаются на «Азовстали» в Мариуполе

Оккупанты уже третьи сутки находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в осажденном Мариуполе. Бои все еще продолжаются. Об этом сообщил заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламар в комментарии 24 каналу.



«Никто никого не выбил, они [российские оккупанты] на заводе. Идут тяжелые бои», - сказал он.



Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины, по состоянию на 5 мая, оттеснили российские войска с территории предприятия.