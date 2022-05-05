Россияне готовят провокации в Мелитополе 9 мая — мэр

Российские оккупанты готовят 9 мая провокации в Мелитополе Запорожской области. Об этом заявил мэр города Иван Федоров во время эфира в Facebook.



Он подчеркнул, что Мелитополь — это «современный проевропейский демократический город, и когда оккупанты начинают прививать советскую риторику и советскую символику, у всех идет разрыв шаблонов».



По его словам, сегодня есть две опасности, которые касаются 9 мая.



«В первую очередь, оккупанты готовят провокации на 9 мая для того, чтобы обвинить потом Вооруженные Силы Украины в запугивании, убийстве участников мероприятий 9 мая и особенно наших ветеранов. Сегодня, потому что в городе абсолютно небезопасно, я призываю всех оставаться дома 9 мая, не участвовать в организованных оккупантами и коллаборантами митингах», — сказал Федоров.



Он также потребовал от оккупационной псевдовласти не привлекать школьников к организации этих мероприятий.