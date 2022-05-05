В Харькове под обстрел попала команда зоопарка, погиб 15-летний подросток

Сегодня в Харькове попали под обстрел сотрудники и волонтеры зоопарка «Фельдман Экопарк», погиб 15-летний подросток. Об этом сообщил владелец зоопарка народный депутат Александр Фельдман в Facebook.



«Сегодня, 5 мая, во время эвакуации африканских буйволов из "Фельдман Экопарк" под обстрел попала команда наших сотрудников и волонтеров. Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи», — рассказал Фельдман.



По его словам, погибшему парню было всего 15 лет. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных.



«Это уже шестая жертва из числа нашей команды», — констатировал Фельдман.

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