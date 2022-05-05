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На «Азовсталь» направляется еще одна эвакуационная колонна ООН и Красного Креста

05 мая 2022, 19:58

На «Азовсталь» направляется еще одна эвакуационная колонна ООН и Красного Креста

Еще одна совместная эвакуационная колонна ООН и Красного Креста направляется на «Азовсталь» в Мариуполь. Об этом заявил специальный представитель ООН по Украине Мартин Гриффитс, передает CNN.

По его словам, планируется, что колонна доберется до завода «Азовсталь» к утру пятницы.

«Теперь конвой направляется к завтрашнему утру на "Азовсталь", мы надеемся, что он примет тех мирных жителей, которые остаются в этом мрачном аду в течение стольких недель и месяцев, и вернет их в безопасное место», — сказал Гриффитс.

Он отметил, что ООН сотрудничает с Международным Красным Крестом, чтобы доставить колонну в Мариуполь, как это было в ходе операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в выходные дни.

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