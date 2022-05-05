В Запорожье объявлен долгий комендантский час с 8 по 10 мая

В Запорожье объявили долгий комендантский час, он продлится с вечера 8 мая до утра 10 мая. Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.



«Соблюдение комендантского часа будет контролироваться правоохранителями, военнослужащими и бойцами подразделений территориальной обороны. Оставайтесь в этот период дома. Во время комендантского часа можно выходить только в убежища в случае объявления тревоги», — написал Куртев в Facebook.



Он предупредил, что при появлении на улице в неустановленное время человека могут принять за диверсанта.



«Не мешайте работать тем, кто обеспечивает безопасность на улицах Запорожья в военное время», — обратился и.о.мэра к жителям города.



Он также добавил, что из-за комендантского часа в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи работать не будут.