Энергетики за сутки вернули электричество более 30 тысячам семей на Донетчине

За прошлые сутки специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстановили электроснабжение 17 населенных пунктов, обесточенных из-за постоянных обстрелов. Это позволило вернуть свет в дома более 30 тысяч семей в Донецкой области, сообщает пресс-служба компании.



«Таким образом, в домах 31 416 семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах снова есть электропитание. Больше всего подключений — в Покровском районе», — говорится в сообщении.



В компании отметили, что в Донецкой области сохраняется сложная ситуация и продолжаются активные боевые действия, из-за чего регулярно повреждается энергооборудование и линии.



«На контролируемой Украиной территории без света остается 99 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий», — добавили в ДТЭК Донецкие электросети.

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