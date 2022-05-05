В результате ракетного удара по Краматорску повреждено более 800 квартир — глава ОВА

В результате авиаракетного удара по Краматорску, который россияне нанесли сегодня ранним утром, повреждено 810 квартир в 32 многоэтажных домах. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.



«Это целенаправленный удар по гражданским, который мог привести к огромному количеству жертв, однако своевременная эвакуация спасла десятки жизней. Нет ни одного погибшего, но ранены — 25 человек», — подчеркнул Кириленко.



По его словам, кроме многоэтажек, повреждены также 6 частных домов, 2 школы, детсад, медицинское учреждение, котельная, несколько предприятий и торговых заведений. В пяти многоэтажных домах нет электричества, в 15-ти отсутствует газ.



Глава ОВА добавил, что специалисты уже работают над восстановлением.



«Призываю всех позаботиться о своей жизни и эвакуироваться из области. А все, что россияне уничтожают, мы отстроим», — резюмировал Кириленко.