Зеленский: Россия создала в оккупированных районах катастрофическую ситуацию с доступом к медицине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российской оккупации на части территорий Украины сложилась катастрофическая ситуация с нехваткой лекарств и отсутствием доступа к медицинским услугам.



Если взять только медицинскую инфраструктуру, то на сегодня российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения: больницы, родильные дома, амбулатории. Во временно оккупированных районах Украины на востоке и юге просто катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам. Не хватает даже самых простых препаратов. Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, какие мы и представить не могли еще несколько месяцев назад», — заявил Зеленский в своем видеообращении к участникам благотворительного вечера «Brave Ukraine».



Он отметил, что в оккупированных районах практически полное отсутствие лечения для больных раком, крайне сложный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных диабетом, невозможность провести хирургические операции.



«Даже просто нехватка антибиотиков. Это последствия российской оккупации для части нашей земли», — подчеркнул президент.