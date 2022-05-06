С «Азовстали» и прилегающих районов удалось эвакуировать 500 человек

При посредничестве ООН и Международного комитетуа Красного Креста из Мариуполя, включая завода «Азовсталь», и прилегающих районов в общей сложости удалось эвакуировать около 500 мирных жителей.



Об этом сообщили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Сколько именно человек удалось вывезти конкретно с территории завода, не уточняется.



Ермак также заявил, что в эти минуты продолжается следующий этап эвакуации людей с «Азовстали». Детали он пообещал рассказать позже.

В четверг, 5 мая, на мариупольский завод «Азовсталь» отправилась совместная эвакуационная колонна ООН и Красного Креста. Планировалось, что доберутся на предприятие к утру пятницы 6 мая.