Россией похищено около 400 тысяч тонн зерна с территории временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Об этом на заседании Совбеза заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.



Он уточнил, что такой объем составляет треть всех запасов зерна в этих регионах.



«Учитывая, что украденное зерно предстояло использовать для следующего урожая, это уже усилило угрозу голода», — сказал Кислица.



Агентство ООН по продовольственной помощи призвало запустить работу портов Черного моря в Украине, чтобы разрешить экспорт пшеницы и кукурузы, от которых зависят многие страны.

Ранее уполномоченные представители Украины неоднократно заявляли, что войска РФ атакуют зерновые элеваторы, сельскохозяйственную инфраструктуру и склады удобрений. В частности, по данным Луганской ОВА, уничтожен авиаударами российских войск элеватор в Рубежном.