Верещук: В пятницу будет эвакуация из Мариуполя

В пятницу запланирована эвакуация из точки ТРЦ «Порт Сити» в Мариуполе. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



«6 мая, будет эвакуация из Мариуполя. Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00», - написала министр в четверг вечером.



Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что эвакуация планируется в Запорожье.



«Должна пройти посадка в автобусы в Запорожье. Предупреждайте близких и родных. Надеемся и надеемся, что ситуация с безопасностью позволит провести эвакуацию по плану», - написал он.



Как сообщил генсек ООН Антонию Гутерреш, в ходе очередного этапа эвакуации с участим ООН и МККК удалось вывезти еще почти 500 украинцев с меткомбината «Азовсталь», Мариуполя и близлежащих районов.

1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в убежища комбината «Азовсталь» в Мариуполе.



Специальный представитель ООН по Украине Мартин Гриффитс заявил вечером 6 мая, что совместная эвакуационная колонна ООН и Красного Креста направляется на «Азовсталь» в Мариуполь.