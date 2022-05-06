Войска РФ обстреляли северодонецкий «Азот», заявил глава ОВА

Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА

Вечером 5 мая российские войска обстреляли предприятие химической промышленности «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, снаряды попали в АЗС и железнодорожную инфраструктуру химического завода «Азот», в следствие чего возник пожар. ГСЧС остановила возгорание и огонь не перекинулся на цистерны с химическими веществами.



За минувшие стуки, по данным ОВА, от обстрелов в области погибли двое человек.



Также сообщается, что украинские военные сохраняют контроль над Попасной



«В Белогоровке и Воеводовке бои продолжаются. Враг не может осилить наших защитников», — подчеркнул Гайдай.





Сергей Гайдай также сообщил, что российские войска усилили обстрелы жилых массивов области. В Северодонецке дома пылали кварталами – повреждено 12 многоэтажек, электроподстанция, уличные киоски. Также массовые разрушения в Рубежном, Новодружеске, Лисичанске, Ореховом, Горском, Попасной.





По его словам, на Донбассе за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак противника, уничтожены восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника.



На сейчас, по данным Луганской ОВА, на территории свободных населенных пунктов Луганщины до сих пор остаются более 50 тысяч жителей, а также вообще разрушены все АЗС региона. Бензина, по словам Сергей Гайдая, нет вообще, есть только дизель для автомобилей оперативных служб, эвакуационных автобусов, генераторов.