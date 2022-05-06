В Луганской области ждут мощного наступления войск РФ в ближайшие дни

В Луганской области готовятся к мощному наступлению российских войск в канун 9 мая. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«Готовимся к более мощным наступлениям. Вот в ближайшие 3-4 дня они [войска РФ] бросят все усилия для того, чтобы прорваться либо в Северодонецк, либо в Попасную. Там — взять самый большой город и взять в окружение ВСУ» — подчеркнул Гайдай.



Он заверил, что украинские военные держатся и уверены в том, что им удастся отразить очередную атаку. Этому способствует также и усиление в технике и личном составе.



Также Гайдай проинформировал, что в канун Дня победы власти Луганщины не планируют вводить долгий комендантский час. Глава ОВА отметил, что в области он и так длится не один день. Гайдай напомнил всем, что обстрелы продолжаются повсюду. Следовательно, безопасного места нет ни в одном населенном пункте области.



Ранее глава ОВА высказал мнение, что наихудшим вариантом развития событий на фронте в Луганской области будет окружение Попасной.