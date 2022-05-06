Без вести пропали двое спасателей в Луганской области

Двое спасателей ГСЧС не выходят на связь в Луганской области с 4 мая. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«4 мая два работника ГСЧС – Денис Колотилов и Геннадий Муратов – на служебном автомобиле выполняли гуманитарную миссию – повезли в село Нижнее (Горская громада) воду. После обеда перестали выходить на связь», — рассказал Гайдай.



По его словам, ни мужчин, ни пожарной машины не нашли. Глава Луганской ОВА допустил, что спасатели могли попасть в плен российских войск, так как 4 мая вблизи села шли бои, но поиски продолжаются.



Ранее в Луганской ОВА сообщили, что российские войска пытаются взять в окружение город Попасная, который уже практически разрушен.