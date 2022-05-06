Софию Сапегу приговорили в Беларуси к шести годам колонии

Суд в Беларуси приговорил Софию Сапегу, которая была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем после захвата самолета Ryanair в Минске, к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».



«Гродненский областной суд вынес приговор гражданке России и политзаключенному, которую обвиняли сразу по семи статьям Уголовного кодекса», - говорится в сообщении.



Девушку обвиняли по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси, но, по словам представителя прокуратуры, ее признали виновной в разжигании социальной розни и незаконном сборе персональных данных.

Софья Сапега была задержана в мае 2021 года вместе с бывшим редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки белорусской стороной рейса Ryanair в Минске.



Сейчас Протасевич находится под домашним арестом.