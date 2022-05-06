Разведка: Жителям оккупированной Луганщины принудительно выдают «паспорта ЛНР»

Жителей временно оккупированного города Сорокино в Луганской области группировка «ЛНР» заставляет принимать «гражданство». В случае отказа им угрожают репрессиями. Об этом сообщает ГУР Минобороны.



«Люди лишены домов, имущества и денег. Поэтому вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так возможно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь», - говорится в сообщении.



Как рассказали в разведке, с людьми проводятся так называемые «профилактические беседы».



«В случае отказа приобретения гражданства псевдореспубликы - люди потеряют любые средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры», - отмечают в ГУР.



В ведомстве добавляют, пока большинство сотрудников «правоохранительных органов ЛНР» отправлено в зону боевых действий на территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.