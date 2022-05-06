Судьба Крыма и ОРДЛО должна решиться на встрече президентов Украины и РФ, — Ермак

Сегодня первоочередная задача — прекращение войны и вывод российских войск как минимум на рубежи по состоянию на 23 февраля, судьбу же Крыма и Донбасса решат на переговорах президенты Украины и России. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью «РБК-Украина».



«Все эти территории — это Украина. Наша позиция не менялась ни на каких переговорах, ни в каких форматах. Но не нужно путать эти вопросы. Сегодня первоочередная задача — это прекращение войны и вывод российских войск как минимум на рубежи 23 февраля. Вопросы ОРДЛО и Крыма — это сложные вопросы, которые должны обсуждаться на встрече двух президентов, наш президент готов садиться и говорить», — сказал Ермак.



Украина, по его словам, не намерена торговать своей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью.



Ранее в министерстве обороны Украины сообщили, что жителей временно оккупированного города Сорокино в Луганской области группировка «ЛНР» заставляет принимать «гражданство». В случае отказа им угрожают репрессиями.