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Войска РФ пытаются штурмовать Северодонецк

06 мая 2022, 14:47

Войска РФ пытаются штурмовать Северодонецк

Вокруг Северодонецка стоят российские войска, которые пытаются штурмовать город. Об этом журналистам hromadske рассказал глава Северодонецкой военной гражданской администрации Александр Стрюк.

По его словам, в городе остается около 15 тысяч жителей, которых очень тяжело уговорить эвакуироваться.

«У нас остались люди, которые еще раньше приняли для себя решение не выезжать. Сейчас очень сложно уговорить их покинуть город. Это единичные случаи, когда нам удается кого-то уговорить уехать из города», — отметил Александ Стрюк.

Повреждено, по оценке главы Северодонецкой ВГА, 80% объектов инфраструктуры, в том числе электроснабжение, которое сейчас пытаются восстановить.

Северодонецк продолжают обстреливать.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял о попытках войск РФ взять под контроль Попасную, которая на сейчас фактически уничтожена снарядами.

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