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В МИД РФ заявили о стагнации в переговорах с Украиной

06 мая 2022, 14:37

В МИД РФ заявили о стагнации в переговорах с Украиной

Переговоры между Украиной и Россией на сегодняшний день находятся в состоянии стагнации. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передает «Медуза».

«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», - сказал он и добавил, что «наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков».

Свои слова представитель российского МИД аргументировал заявлением президент Украины Владимира Зеленского от 4 мая о том, что он не видит перспективы для переговоров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что если будут уничтожены украинцы в Мариуполе, если будет проведен «референдум» на оккупированных территориях, то Украина выйдет из любых переговорных процессов.

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