Мининфраструктуры оценивает убытки портовой инфраструктуры в десятки миллиардов гривен

Мининфраструктуры оценивает убытки портовой инфраструктуры от войны с РФ в десятки миллиардов гривен. Однако точную сумму сейчас подсчитать невозможно. Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в ходе брифинга, передает «Интерфакс-Украина».



Больше всего повреждена инфраструктура в морпорту «Мариуполь», также есть поврежденная инфраструктура в морпорту «Бердянск», в порту «Ольвия», есть определенные повреждения в морпортах «Черноморск» и «Николаев».



«Мы не можем точно сказать цифру о повреждениях в неконтролируемых нами портах, так как необходимо получить доступ к этой инфраструктуре. Однако уже сегодня мы понимаем, что речь идет о десятках миллиардах гривен, но точную цифру мы сможем зафиксировать тогда, когда получим доступ к этой инфраструктуре», - сказал Васьков.



Он отметил, что на сегодня закрыты морпорты Мариуполь, Бердянск, Скадовск и Херсон, которые находятся на временно оккупированной территории.



«Что касается портов "Пивденный", "Николаев", "Одесса", "Черноморск" и "Белгород-Днестровск", то с 24 февраля судоходство из этих портов невозможно, поэтому они работают исключительно с грузами и флотом, который по состоянию на 24 февраля уже был под обработкой. Это деятельность на 20% по сравнению с мирным временем», - сказал замминистра.



В обычном режиме, по его словам, работают Дунайские порты.