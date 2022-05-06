Песков заявил, что широкое празднование 9 мая в Мариуполе пока невозможно

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг отправку в разрушенный Мариуполь официальной делегации на 9 мая. Об этом пишет российское издание «Москва24».



«Там наверняка будут россияне, и немало россиян там будет 9 мая. Об официальной делегации мне неизвестно», - заявил Песков.



Он заявил, что сейчас «празднование» Дня Победы в Мариуполе пока невозможно.



Cогласно данным разведки Украины, Россия планирует провести в разрушенном Мариуполе парад yа 9 мая. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты могут провести колонны украинских военнопленных в рамках «празднований».