Почти 70 судов заблокированы в морских портах Украины, шесть судов под иностранным флагом заблокированы в Мариупольском морском порту. Об этом сообщили заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков и директор ГП «Мариупольский морской торговый порт» Игорь Барский в ходе брифинга, передает «Интерфакс-Украина».



По словам Барского, некоторые суда уже не смогут покинуть Мариуполь без соответствующего ремонта силами судоремонтного завода. Однако сам судоремонтный мариупольский завод также практически разрушен, отметил он.



«Сейчас мы собираем всю возможную информацию о предприятии, о портовиках, откликнулись 1660 человек из 3 тысяч. У нас также есть информация о 23 погибших работниках предприятия. Но мы выплачиваем зарплату людям, готовимся к возвращению, строим планы по возобновлению предприятия», — сообщил Барский.



По его словам, повреждения и разрушения порта в Мариуполе на сегодня сложно оценить, но есть информация, что практически все здания, все строительные сооружения, частично или полностью, разрушены.