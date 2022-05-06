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Россия намерена объявить Украине полноценную войну 9 мая — Шмыгаль

06 мая 2022, 17:19

Россия намерена объявить Украине полноценную войну 9 мая — Шмыгаль

Россия намерена 9 мая объявить полноценную войну Украине, об этом сообщают спецслужбы международных партнеров. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге по итогам рабочего визита в Варшаву.

«Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве РФ, по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это? Будем видеть. Но если это произойдет, это будет еще раз подтверждением того, что РФ объявила войну цивилизованному демократическому миру, демократическим ценностям», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина будет бороться с агрессором до полной победы над ним.

«Украина будет отстаивать свою свободу, свою территорию, свой суверенитет, жизнь наших семей и нашу землю. В любом случае мы будем бороться до полной победы над оккупантом и агрессором. Имеем полную поддержку наших партнеров и желание победить», — заявил премьер-министр.

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