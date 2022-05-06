Украина назвала условие выхода из переговоров с РФ

Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Королевскому институту международных отношений.



«Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры», - сказал он.



Ранее президент Украины уже говорил о возможном прекращении переговоров с Россией. В частности, причиной этого может стать уничтожение военнослужащих в Мариуполе.



Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что переговоры между Украиной и Россией на сегодняшний день находятся в состоянии стагнации.