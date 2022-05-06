«Главе временной администрации» Изюма заочно сообщили о подозрении в госизмене

Жителю Изюма, который добровольно занял должность «главы временной администрации» после оккупации города российскими войсками, заочно сообщено о подозрении в госизмене.



«По данным следствия, житель временно оккупированного российскими войсками города Изюм перешел на сторону врага и добровольно занял должность так называемого "главы временной администрации"», — говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.



Кроме того, по данным следствия, Соколов убеждал местных жителей содействовать оккупантам, проводил беседы с главами ОТГ Изюмского района на предмет распространения «гумпомощи» из РФ, предоставлял оккупантам информацию о местонахождении ВСУ, местных активистов, военных теробороны, распространял ложные сведения о захвате Киева и Харькова.



«Он лично поднял российский флаг над зданием Изюмской райгосадминистрации», — добавили в прокуратуре.



Правоохранители квалифицировали действия Соколова по двум статьям Уголовного кодекса Украины: госизмена и коллаборационная деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).