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С «Азовстали» удалось эвакуировать 50 человек

06 мая 2022, 21:35

С «Азовстали» удалось эвакуировать 50 человек

Сегодня, 6 мая, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать 50 женщин, детей и пожилых людей. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что на обратном пути эвакуационные автобусы должны были забрать людей возле «Порт Сити», но не успели, поскольку целый день колонна была вынуждена стоять у «Азовстали».

«Там проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из "Азовстали" 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра с утра мы продолжим эвакуационную операцию», — сообщила Верещук.

По ее словам, если все будет идти по плану, то в 17:00 на «Порт Сити» будут автобусы, которые отвезут людей в Безыменное. Там люди из «Порт Сити» присоединятся к колонне с «Азовстали», которая на следующий день отправится в Запорожье.

«Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно получиться. Собираемся в 17:00 возле "Порт Сити"», — резюмировала Верещук.

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